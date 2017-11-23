Чавушоглу призвал искать пути политического решения конфликта в Сирии

РИМ, 23 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Благодаря переговорам в Астане, в Сирии был установлен режим прекращения огня, и теперь нужно сфокусироваться на достижении политического решения конфликта в САР, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В ходе трехсторонней встречи в Сочи мы углубились в обсуждение астанинского мирного процесса, чего мы достигли и что сделали для Сирии. Но более важно то, что мы можем сделать для нее в дальнейшем, как нам сосредоточиться на политическом решении конфликта и как продолжать борьбу с терроризмом", — заявил он на пресс-конференции с итальянским коллегой Анджелино Альфано.

По словам Чавушоглу, участники встречи выразили поддержку политическому процессу в Сирии с тем, чтобы ее судьбу решал сирийский народ как "хозяин страны".

"Мы договорились работать в этом направлении, продолжая диалог в том числе с Европейским союзом… Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на регулярной основе получает информацию об успехах встреч в Астане", — сказал министр.

Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи в среду приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

"Уже год мы работаем в Сирии над достижением перемирия. Сейчас мы пожинаем плоды и находимся в хорошем положении: благодаря процессу в Астане мы установили за некоторым исключением режим прекращения огня, и теперь мы должны сфокусироваться на достижении политического решения, несмотря на трения между Евросоюзом и Турцией", — отметил Чавушоглу.