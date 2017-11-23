Бомбардировщики Су-24 с аэродрома Хмеймим поразили объекты ИГ* в Сирии

Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. архивное фото

Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. архивное фото

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бомбардировщики Су-24 с аэродрома Хмеймим точечно поразили прицельным бомбометанием объекты ИГ* в Сирии, уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники боевиков, сообщили в Минобороны России.

"Все назначенные цели уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля. Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим", — добавляется в релизе.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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