Вылетевшие из России бомбардировщики атаковали позиции боевиков в Сирии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 российских ВКС нанесли удар по объектам террористов ИГ* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны.

Стратегические бомбардировщики вылетели с аэродрома на территории России, преодолели более двух тысяч километров и поразили позиции боевиков в окрестностях населенного пункта Эль-Катья.

В результате удара уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники террористов. Кроме того, несколько одиночных объектов точечно поразили самолеты Су-24 с авиабазы Хмеймим.

Прикрытие бомбардировщиков выполняли истребители Су-30СМ и Су-35С, также базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

"Все назначенные цели уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля", — заявили в ведомстве.

Накануне на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом президент России Владимир Путин заявил, что операция против боевиков в республике близится к завершению, теперь необходимо перейти к политическому урегулированию. По словам Путина, сейчас Дамаск контролирует более 98% территории страны.

* "Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация

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