Шаманов рассказал, когда Россия может сократить группировку в Сирии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия") считает, что военная группировка РФ в Сирии не будет сокращена до проведения конгресса национального диалога.

Ранее в четверг глава Генштаба Валерий Герасимов заявил, что военная группировка РФ в Сирии, учитывая договоренности лидеров России, Ирана и Турции, может быть сокращена.

"Сейчас идет только решение. Поэтому сейчас еще преждевременно говорить о количестве. Но и сейчас, какая еще динамика будет. Наверняка, до тех пор, пока не пройдут и не будут приняты решения на конгрессе народов Сирии, до этого точно никаких (решений — ред.) не будет", — прокомментировал Шаманов возможное сокращение РИА Новости.

Официально даты конгресса национального диалога еще не были объявлены, однако источники РИА Новости, знакомые с ситуацией, сообщали, что участники конгресса могут впервые собраться в период со 2 по 4 декабря. О том, что такая встреча состоится "в ближайшее время", договорились в среду президенты РФ, Ирана и Турции.

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