США могут оставить в Сирии несколько тысяч спецназовцев, считает эксперт

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США сохранят военное присутствие в Сирии после разгрома ИГ* в виде подразделений спецназа общей численностью несколько тысяч военнослужащих для возможности влиять на дальнейшее развитие ситуации, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома ИГ* и установить новую власть на севере страны. По словам неназванных чиновников, США надеются сохранить присутствие своих войск на севере Сирии для того, чтобы продолжать оказывать поддержку арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF). Как отмечает газета, вывод американского контингента будет гарантировать "политическое выживание" сирийского президента Башара Асада, что, помимо прочего, ознаменует "победу Ирана".

"Сохранение военного присутствия США является элементом внешней политики Вашингтона и свидетельствует о желании сохранить свое влияние на политические процессы внутри Сирии, а также иметь возможности для дестабилизации в случае необходимости ситуации внутри Сирии, а также активизации возобновления боевых действий подконтрольными США группировками сирийской оппозиции", — сказал Коротченко.

По его словам, речь идет о сохранении уже существующих баз американского спецназа на территории Сирии, в основном в районе границы с Иорданией.

"Ориентировочно можно говорить о нескольких тысячах военнослужащих сил специальных операций США, оснащенных в основном бронированными автомобилями с модулями вооружения, вертолетами, а также стрелковым вооружением", — отметил эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг не стал комментировать сообщения СМИ о планах военного присутствия США в Сирии. Отвечая на вопрос, как к этому относятся в Кремле и обсуждался ли подобный вариант в телефонном разговоре Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, Песков сказал: "Нет, был обмен мнениями по сирийским делам, больше я вам сказать не могу". Он также отметил, что "мы не знаем их (подобных публикаций) источников, мы не знаем их степени надежности этой информации", поэтому оставил бы их "без комментария".

Вместе с тем Песков обратил внимание на заявление РФ, Ирана и Турции по итогам встречи в Сочи 22 ноября, когда страны "высказались за сохранение единства Сирии и против того, чтобы каким-то образом создание зон безопасностей хотя бы гипотетически могло привести к нарушению территориальной и политической целостности Сирии".

* Террористическая организация, запрещенная в России

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