Захарова о действиях США в Сирии: близко к понятию оккупации

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Намерение Вашингтона не выводить войска из Сирии после разгрома террористов вызывает большие вопросы об истинных целях нахождения ВС США в арабской республике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома ИГ* и установить новую власть на севере страны.
По словам неназванных чиновников, США надеются сохранить присутствие своих войск на севере Сирии для того, чтобы продолжать оказывать поддержку арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF).
"Министр обороны США 13 ноября открытым текстом сказал, что американские военные не уйдут из Сирии до прогресса в политическом урегулировании. Условия в достижении которого, как мы понимаем, США будут определять произвольно. Мы уже неоднократно обращали внимание Вашингтона, что подобные заявления вызывают большие вопросы об истинных целях нахождения ВС США и коалиции в Сирии", — сказала Захарова на брифинге.
"Они делают это не просто без наличия разрешения или приглашения со стороны Дамаска…но делают вопреки воле законного правительства Сирии. Фактически, ведут себя близко к понятию оккупации", — отметила она.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>