Сирийская оппозиция назвала число членов делегации для переговоров в Женеве

ЭР-РИЯД, 23 ноя — РИА Новости. Сирийская оппозиция на встрече в Эр-Рияде в четверг изберет своих представителей для участия в единой делегации на переговорах в Женеве под эгидой ООН, сообщил РИА Новости замглавы Национальной коалиции революционных и оппозиционных сил Сирии (НКОРС) Абдулбасит Хемо.

"Сейчас идет подготовка к избранию членов переговорного органа, состоящего из членов каждой группы, то есть элементов НКОРС, Координационного комитета, частично платформы "Москва", частично платформы "Каир", а также независимых и женщин", — заявил оппозиционер, являющийся также членом политбюро Демократической партии Курдистана.

"Количество участников (делегации) — примерно 30-33. Главу органа изберут эти 30-33 человека, также они выберут главного координатора. Это должно произойти сегодня, через несколько часов все закончится", — заявил Хемо. "Этот орган будет основным на переговорах в Женеве", — сказал он.

Глава платформы "Москва" Кадри Джамиль не участвует во встрече в Эр-Рияде.

Отсутствие единой делегации от оппозиции на женевских переговорах поставит в неловкое положение спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру, который рассчитывает на прорыв в политической дискуссии в рамках "Женевы-8".

Без прямого диалога сторон де Мистура будет вновь вынужден проводить отдельные беседы "по четырем корзинам" и технические консультации с Дамаском и делегациями трех оппозиционных платформ по единственному документу из 12 пунктов, который от переговоров к переговорам меняет свое название, но по сути отражает только точки возможного соприкосновения всех делегаций о будущем Сирии.

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