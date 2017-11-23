Сирийская оппозиция готова к переговорам с властями в Женеве

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Участники встречи сирийской оппозиции в Эр-Рияде готовы к переговорам с властями Сирии в Женеве под эгидой ООН в составе единой делегации оппозиции, говорится в итоговом заявлении встречи.

"Участники в конце встречи пришли к решению по структуре и внутреннему списку переговорного органа. Они назвали имена представителей в ходе сессии, чтобы те избрали переговорную делегацию. Таким образом, будет сформирован переговорный орган в соответствии с определенными участниками встречи принципами", — говорится в документе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

"Участники призвали ООН через ее представителя принять срочные меры для активизации политического процесса и выпрямления Женевского трека переговоров через приглашение на прямые переговоры без предварительных условий единой делегации революционных сил и оппозиции и делегации представителей сирийского режима", — говорится в заявлении.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>