Сирийская оппозиция призвала прекратить "дискриминацию" в отношении курдов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сирийская оппозиция по итогам встречи в Эр-Рияде призвала прекратить "дискриминационную политику" в отношении курдов, говорится в итоговом заявлении, попавшем в распоряжение РИА Новости.

"Собравшиеся подтвердили, что придерживаются единства территории Сирии, суверенитета, невозможности отделения какой-либо части страны. Подтвердили приверженность Сирии как государству многонациональному и многокольтурному, в котором конституция гарантирует права всех национальных составляющих. Курдский вопрос является одним из вопросов страны и необходимо прекратить дискриминационную политику", — говорится в заявлении.

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