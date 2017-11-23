Губернатор Кубани: Конгресс нацдиалога Сирии пройдет на высочайшем уровне

СОЧИ, 23 ноя — РИА Новости. Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал, что Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи на высочайшем уровне.

Лидеры РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на саммите в Сочи в среду высказались в поддержку российской инициативы о проведении Конгресса национального диалога Сирии. В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Конгресс нацдиалога Сирии будет собран в ближайшее время.

"Мы пока готовимся. Мы обеспечиваем площадку с тем условием, чтобы он (конгресс – ред.) прошел конструктивно… Мы говорим только о возможности проведения этого мероприятия на высочайшем уровне. И оно так и будет. Размещение, безусловно, это все в Сочи отработано. Проведение, сама площадка, размещение — это все будет в рамках того гостеприимства и уровня, который, по большому счету, в Сочи всегда есть. Этот момент уже определен, увидите и услышите, как оно все будет", — заявил Кондратьев РИА Новости.

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