Сирийские оппозиционеры в Эр-Рияде приняли итоговое заявление

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сирийские оппозиционеры договорились по итоговому заявлению на встрече в Эр-Рияде, на которой ожидается формирование единой делегации для переговоров с властями, сообщил представитель эр-риядского Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) журналистам.

Около 150 сирийских оппозиционеров — делегатов разных групп и платформ — принимают участие в начавшейся в среду в Эр-Рияде двухдневной конференции, по итогам которой, как ожидается, будет сформирована единая делегация оппозиции для переговоров в Женеве и принят согласованный документ для обсуждения с властями Сирии.

"Генеральный орган конференции "Эр-Рияд-2" сирийской оппозиции официально принял итоговое заявление. Сейчас заявление подписывают все члены генеральной конференции", — сообщил представитель.

Содержание заявления пока не сообщается.

В среду телеканал "Аль-Арабия" передал, что собравшиеся в Эр-Рияде оппозиционеры намерены включить в заявление пункт об уходе Башара Асада с поста президента Сирии в начале переходного политического периода.

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