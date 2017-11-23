В Кремле не комментируют сообщения СМИ о планах США остаться в Сирии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Кремле не комментируют сообщения СМИ о планах военного присутствия США в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство"* и установить новую власть на севере страны.

"Нет, был обмен мнениями по сирийским делам, больше я вам сказать не могу", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как к этому относятся в Кремле и обсуждался ли подобный вариант в телефонном разговоре Путина с президентом США Дональдом Трампом.

"Что касается подобных публикаций, то, безусловно, мы не знаем их источников, мы не знаем их степени надежности этой информации, поэтому я оставил бы без комментария", — добавил он.

Вместе с тем Песков обратил внимание на заявление РФ, Ирана и Турции по итогам встречи в Сочи 22 ноября, когда страны "высказались за сохранение единства Сирии и против того, чтобы каким-то образом создание зон безопасностей хотя бы гипотетически могло привести к нарушению территориальной и политической целостности Сирии".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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