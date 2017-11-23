Президент Судана возложил на США вину за происходящее в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 ноя – РИА Новости. Происходящее в Сирии – результат американского вмешательства, без участия России Сирия была бы потеряна, заявил президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы считаем, то, что сейчас происходит в Сирии, — также причина американского вмешательства. И в результате в Сирии получилась такая обстановка. Мы считаем, что мира нельзя достигнуть без Башара Асада. Мы считаем, что если бы не российское вмешательство в ситуацию в Сирии, то эта страна была бы утеряна", — сказал аль-Башир.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков ИГ*, при этом в Сирии они действуют без разрешения властей страны. ВКС РФ проводят операцию в Сирии против террористов по запросу официального Дамаска с сентября 2015 года.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>