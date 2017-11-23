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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт прокомментировал намерение США сохранить военных в Сирии

12:2523.11.2017
(обновлено: 13:50 23.11.2017)
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© AFP 2017 / Delil SouleimanАмериканская военная техника в Сирии. Архивное фотоАмериканская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Планы США сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство"* и установить новую власть на севере страны реальны, необходимо бороться с ними политическим и дипломатическим путем, чтобы не допустить дезинтеграции страны, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Конвой американских бронетранспортеров в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома ИГ* и установить новую власть на севере страны. По словам неназванных чиновников, Штаты надеются сохранить присутствие своих войск на севере Сирии для того, чтобы продолжать оказывать поддержку арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF).

Как отмечает газета, вывод американского контингента будет гарантировать "политическое выживание" сирийского президента Башара Асада, что, помимо прочего, ознаменует "победу Ирана".

Соответствует действительности

Американские военные в Сирии. 2017 год
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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Как отметил Борис Долгов, это не первое заявление американской стороны относительно того, что США не собираются выводить свой воинский контингент из Сирии и сохранят свое военное присутствие до тех пор, пока не закончится "в правильном" направлении женевский процесс. Как добавил эксперт, "правильным" направлением Соединенные Штаты считают уход Башара Асада с поста президента Сирии.

"То, что пишет Washington Post, я думаю, соответствует действительности. Это политика США, она в отношении сирийского кризиса продолжается с момента его начала, когда еще предыдущая администрация Барака Обамы была", — сказал Долгов РИА Новости. Он отметил, что цели и интересы США противоречат заявлениям лидеров России, Ирана и Турции по итогам встречи в Сочи, но позиция Америки "давно известна".

Борьба дипломатией и политикой

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, если США решат сохранить свое военное присутствие в Сирии, то возможны несколько вариантов развития событий.

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"К чему это может привести? Я думаю, наилучший вариант — поиск какого-то консенсуса между той позицией, которую занимает Россия, Иран и Турция, и позицией США", — сказал Долгов, добавив, что это сложный вопрос, требующий работы дипломатов и, возможно, встреч руководства стран.

"Но если противостояние будет продолжаться, пока вооруженные силы США остаются на территории Сирии, то это может привести действительно к дезинтеграции страны", — отметил собеседник агентства.

Эксперт подчеркнул, что у США в Сирии созданы более 10 опорных пунктов с военной структурой, аэродромами, эти пункты находятся в районах, контролируемых в основном курдскими вооруженными отрядами. По его словам, на севере Сирии уже де-факто существуют курдские власти, и Соединенные Штаты намерены создать там анклав с местной властью, которая независима от центральных властей под руководством Башара Асада.

Бойцы СДС, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Syrian Democratic Forces
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"Это вполне вероятно. Если такое произойдет, то может действительно вести к расколу Сирии, против чего, естественно, должны выступать страны-гаранты и Астанинских соглашений, и того, что заявлено этими странами (Россией, Ираном и Турцией) на их встрече. Но это сложный процесс. Все эти намерения и цели Соединенных Штатов дестабилизируют ситуацию и в Сирии, и в регионе, но это их политика. Ее нужно учитывать, с ней надо бороться дипломатическим, политическим путем, вести переговоры и не допускать этого", — пояснил Борис Долгов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий
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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Грибовский
Где этих уродов только нет. Ещё и в Сирии решили остаться.
13:24
23.11.2017
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