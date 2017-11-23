РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт оценил "дорожную карту" урегулирования в Сирии

11:4123.11.2017
03030
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВид на город Алеппо. Архивное фотоВид на город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Прошедшая в Сочи встречи лидеров России, Турции и Ирана по Сирии подчеркнула готовность Анкары и Тегерана следовать по пути некой "дорожной карты" политического урегулирования кризиса в САР, включающей ряд аспектов, в частности, выборов под эгидой ООН, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ Ирина Звягельская.

Американские военные в Сирии. 2017 год
© AFP 2017 / Delil Souleiman
В Госдуме назвали планы США остаться в Сирии хамством высшей категории

Президенты РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на саммите в Сочи высказались в поддержку российской инициативы о проведении конгресса национального диалога Сирии, выступили за сохранение суверенитета и территориальной целостности САР и договорились о дальнейшем взаимодействии.

Все три лидера также договорились, что будут наращивать сотрудничество для окончательного разгрома ИГ*, "Джебхат ан-Нусры"* и других экстремистских группировок. При этом они призвали международное сообщество поддержать процесс деэскалации и стабилизации в Сирии.

Готовность Анкары и Тегерана

Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото : Минобороны России
Заноза для НАТО. Чем займутся российские военные в Сирии после разгрома ИГ*
Как отметила Звягельская, взаимодействие России с Ираном и Турцией по сирийскому урегулированию началось ранее и длится достаточно долго. Она добавила, что, благодаря ему, удалось создать астанинский формат, установить зоны деэскалации, установить ответственность за соблюдение там перемирия, за доставку туда гуманитарной помощи.

"То есть это – некий итог, то, что прошло в Сочи, итог определенного этапа. Потому что сейчас всем совершенно понятно, что действительно террористы ослаблены в военном отношении максимально, что сопротивление подавлено, что необходимо возобновлять и всячески содействовать переговорному процессу", — сказала эксперт РИА Новости.

При этом главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ полагает, что здесь важным являются те принципы, которые были подчеркнуты лидерами трех стран по итогам встречи.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Путин: операция в САР подтвердила высокие характеристики российского оружия
"Здесь важны принципы, которые были подчеркнуты. В частности, принцип территориальной целостности Сирии, что очень важно. Кроме того, очевидно, что будет переговорный процесс, будет переходный период, будут выборы, которые будут под эгидой ООН и так далее. Эта некая карта – "дорожная карта" достижения политического урегулирования. И эта встреча подчеркнула готовность и (Тайипа) Эрдогана, и (Хасана) Роухани следовать этим путем", — добавила собеседница агентства.
Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

План США

Моряки тяжелого атомного ракетного крейсера Петр Великий на улицах сирийского города Тартус
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Адмирал Кравченко: Тартус превращается в полноценную базу ВМФ РФ
Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство"* и установить новую власть на севере страны. По словам неназванных чиновников, США надеются сохранить присутствие своих войск на севере Сирии для того, чтобы продолжать оказывать поддержку арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF).

Как отмечает газета, вывод американского контингента будет гарантировать "политическое выживание" сирийского президента Башара Асада, что, помимо прочего, ознаменует "победу Ирана".

Комментируя информацию газеты Washington Post, эксперт не исключила, что США удастся воплотить свой план и сохранить военное присутствие в Сирии на фоне последних событий в стране и итогов саммита в Сочи.

"Я не исключаю, что им удастся сохранить свое военное присутствие в Сирии", — сказала Звягельская.

Подготовка штурмовика Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии к вылету в пункт постоянной дислокации на территории России
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Выполнили задачу: Россия вывела половину авиагруппы с базы Хмеймим
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий


Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена