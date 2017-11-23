Эксперт оценил "дорожную карту" урегулирования в Сирии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Прошедшая в Сочи встречи лидеров России, Турции и Ирана по Сирии подчеркнула готовность Анкары и Тегерана следовать по пути некой "дорожной карты" политического урегулирования кризиса в САР, включающей ряд аспектов, в частности, выборов под эгидой ООН, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ Ирина Звягельская.

Президенты РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на саммите в Сочи высказались в поддержку российской инициативы о проведении конгресса национального диалога Сирии, выступили за сохранение суверенитета и территориальной целостности САР и договорились о дальнейшем взаимодействии.

Все три лидера также договорились, что будут наращивать сотрудничество для окончательного разгрома ИГ*, "Джебхат ан-Нусры"* и других экстремистских группировок. При этом они призвали международное сообщество поддержать процесс деэскалации и стабилизации в Сирии.

Готовность Анкары и Тегерана

Как отметила Звягельская, взаимодействие России с Ираном и Турцией по сирийскому урегулированию началось ранее и длится достаточно долго. Она добавила, что, благодаря ему, удалось создать астанинский формат, установить зоны деэскалации, установить ответственность за соблюдение там перемирия, за доставку туда гуманитарной помощи.

"То есть это – некий итог, то, что прошло в Сочи, итог определенного этапа. Потому что сейчас всем совершенно понятно, что действительно террористы ослаблены в военном отношении максимально, что сопротивление подавлено, что необходимо возобновлять и всячески содействовать переговорному процессу", — сказала эксперт РИА Новости.

При этом главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ полагает, что здесь важным являются те принципы, которые были подчеркнуты лидерами трех стран по итогам встречи.

План США

"Здесь важны принципы, которые были подчеркнуты. В частности, принцип территориальной целостности Сирии, что очень важно. Кроме того, очевидно, что будет переговорный процесс, будет переходный период, будут выборы, которые будут под эгидой ООН и так далее. Эта некая карта – "дорожная карта" достижения политического урегулирования. И эта встреча подчеркнула готовность и (Тайипа) Эрдогана, и (Хасана) Роухани следовать этим путем", — добавила собеседница агентства.

Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство"* и установить новую власть на севере страны. По словам неназванных чиновников, США надеются сохранить присутствие своих войск на севере Сирии для того, чтобы продолжать оказывать поддержку арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF).

Как отмечает газета, вывод американского контингента будет гарантировать "политическое выживание" сирийского президента Башара Асада, что, помимо прочего, ознаменует "победу Ирана".

Комментируя информацию газеты Washington Post, эксперт не исключила, что США удастся воплотить свой план и сохранить военное присутствие в Сирии на фоне последних событий в стране и итогов саммита в Сочи.

"Я не исключаю, что им удастся сохранить свое военное присутствие в Сирии", — сказала Звягельская.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.