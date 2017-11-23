Эксперт оценил "дорожную карту" урегулирования в Сирии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Прошедшая в Сочи встречи лидеров России, Турции и Ирана по Сирии подчеркнула готовность Анкары и Тегерана следовать по пути некой "дорожной карты" политического урегулирования кризиса в САР, включающей ряд аспектов, в частности, выборов под эгидой ООН, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ Ирина Звягельская.
Президенты РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на саммите в Сочи высказались в поддержку российской инициативы о проведении конгресса национального диалога Сирии, выступили за сохранение суверенитета и территориальной целостности САР и договорились о дальнейшем взаимодействии.
Все три лидера также договорились, что будут наращивать сотрудничество для окончательного разгрома ИГ*, "Джебхат ан-Нусры"* и других экстремистских группировок. При этом они призвали международное сообщество поддержать процесс деэскалации и стабилизации в Сирии.
Готовность Анкары и Тегерана
"То есть это – некий итог, то, что прошло в Сочи, итог определенного этапа. Потому что сейчас всем совершенно понятно, что действительно террористы ослаблены в военном отношении максимально, что сопротивление подавлено, что необходимо возобновлять и всячески содействовать переговорному процессу", — сказала эксперт РИА Новости.
При этом главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ полагает, что здесь важным являются те принципы, которые были подчеркнуты лидерами трех стран по итогам встречи.
План США
Как отмечает газета, вывод американского контингента будет гарантировать "политическое выживание" сирийского президента Башара Асада, что, помимо прочего, ознаменует "победу Ирана".
Комментируя информацию газеты Washington Post, эксперт не исключила, что США удастся воплотить свой план и сохранить военное присутствие в Сирии на фоне последних событий в стране и итогов саммита в Сочи.
"Я не исключаю, что им удастся сохранить свое военное присутствие в Сирии", — сказала Звягельская.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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