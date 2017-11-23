Советник Асада рассказала, с кем Сирия готова вести диалог

СОЧИ, 23 ноя — РИА Новости. Дамаск готов вести диалог со всеми, кто верит в политическое разрешение кризиса в Сирии, заявила РИА Новости советник сирийского президента Башара Асада Бусейна Шаабан.

"С самого начала кризиса Сирия приняла конструктивный подход, веря в участие, политический диалог и общую судьбу для всего сирийского народа. Мы готовы разговаривать со всеми, кто верит в политическое решение кризиса", — сказала она.

Шаабан также прокомментировала достигнутую договоренность о проведении конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

"Успех предложенного конгресса будет зависеть от понимания различных групп оппозиции, что пора остановить насилие, сложить оружие и включиться в национальный диалог. Готовы ли они и способны ли стать частью настоящего политического процесса — это еще предстоит установить", — заявила она.

Президент Сирии побывал в начале недели в России с однодневным визитом: он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также встретился с руководством Минобороны и Генштаба ВС РФ. Лидеры двух стран констатировали скорый разгром террористов в Сирии, а также обсудили принципы проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Визит Асада в Россию и переговоры с Путиным продолжались в общей сложности четыре часа.

Официально даты конгресса нацдиалога в Сочи еще не были объявлены, однако источники РИА Новости, знакомые с ситуацией, сообщали, что участники конгресса могут впервые собраться в период со 2 по 4 декабря. О том, что такая встреча состоится "в ближайшее время", договорились накануне и президенты РФ, Ирана и Турции.