Советник Асада оценила меры, предпринятые Путиным и Роухани в Сочи

СОЧИ, 23 ноя — РИА Новости. Дамаск считает, что меры, предпринятые президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Роухани на встрече в Сочи, будут способствовать урегулированию кризиса в Сирии и окончательной победе над терроризмом, заявила РИА Новости политический советник президента САР Башара Асада Бусейна Шаабан.

"Россия и Иран оказывали неоценимую поддержку Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлении мира в Сирии. Поэтому мы полагаем, что все действия и меры, предпринятые президентами Путиным и Роухани, будут способствовать урегулированию кризиса и полной победе над терроризмом, что в конечном счете приведет к окончательной победе сирийского народа", — заявила Шаабан, отвечая на вопрос о том, поспособствуют ли переговоры лидеров России, Ирана и Турции, прошедшие в Сочи в среду, решению сирийской проблемы.

Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи в среду приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.