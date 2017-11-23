МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал хамством в высшей степени намерение США сохранить свое военное присутствие в Сирии после разгрома террористов.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют оставить свой контингент в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство"* и установить новую власть на севере страны.

"Это хамство высшей категории. Это самозванцы в чужой квартире", — заявил Шаманов журналистам.

По его словам, процесс постконфликтного урегулирования в Сирии будет зависеть от ряда посторонних факторов и "главный из них — американцы с их непредсказуемым поведением".

В свою очередь, зампред комитета Юрий Швыткин подчеркнул, что на сегодняшний день нахождение подразделения США на территории Сирии нелегитимно, добавив, что не американцам решать вопрос нахождения в данном регионе.

"Сейчас принято решение всеми заинтересованными сторонами о том, что должен быть взят курс на политическое урегулирование. В этой проблеме свою роль должен сыграть конгресс народов Сирии, там надо решить вопрос о присутствии либо отсутствии каких-либо подразделений", — заявил Швыткин РИА Новости.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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