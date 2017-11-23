Минобороны сообщило о скором освобождении западного берега Евфрата от ИГ*

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В ближайшее время западный берег Ефрата полностью освободят, что позволит завершить операцию по разгрому оставшихся боевиков "Исламского государства"* на востоке Сирии, заявили в российском Минобороны.

После освобождения города Аль-Букемаль правительственные войска при поддержке ВКС преследуют террористов в районе долины Евфрата и ведут наступление вдоль его западного берега.

Подразделения сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела за сутки полностью освободили от ИГ* населенный пункт Эль-Края.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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