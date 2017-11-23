WP сообщила о планах США установить на севере Сирии новую власть

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство"* и установить новую власть на севере страны, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.

По словам неназванных чиновников, США надеются сохранить присутствие своих войск на севере Сирии для того, чтобы продолжать оказывать поддержку арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF).

Как отмечает газета, вывод американского контингента будет гарантировать "политическое выживание" сирийского президента Башара Асада, что, помимо прочего, ознаменует "победу Ирана". Как заявили источники, в планах США не допустить такого исхода, сохранив военное присутствие, а также учредив на севере страны новую местную власть, независимую от Асада.

Кроме того, по мнению источников издания, сохранение контингента США сможет оказать давление и заставить Асада пойти на уступки во время женевских переговоров, которые возобновятся в конце ноября.

По оценкам международной коалиции во главе с США, террористы потеряли 95% территории, которую они контролировали в Сирии и Ираке. США рассчитывают, что "халифат" ИГ* перестанет существовать до конца года. Коалиция во главе США проводят операции на территории Сирии без разрешения официального Дамаска.

* Запрещенная в России террористическая организация