В сирийской оппозиции оценили заявление России, Ирана и Турции

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Совместное заявление РФ, Ирана и Турции по итогам саммита в Сочи заложило практическую основу для начала политического процесса в Сирии, сообщил РИА Новости глава "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

"Это очень важная встреча и очень важное решение, потому что для нас это означает, что положена основа для практического начала политического процесса в Сирии", — сказал Джамиль, отмечая, что заявление даст новый импульс женевскому процессу.

"Я думаю, те экстремистские (оппозиционные) силы, которые не поняли соотношения сил, не поедут. И пусть не едут, они будут в изоляции", — отметил глава платформы "Москва".

Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган ранее в среду по итогам саммита в Сочи приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

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