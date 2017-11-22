ООН, 22 ноя — РИА Новости. Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, СМР себя дискредитировала, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В среду Совет Безопасности ООН провел закрытые консультации по работе механизма ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

"СМР себя полностью дискредитировал себя и не может продолжать работу в нынешнем виде. Мы готовы говорить о создании нового механизма, который заменит СМР и будет работать объективно, беспристрастно и по-настоящему профессионально", — заявил Небензя журналистам в ООН.

Российский дипломат подчеркнул, что "СМР мертв". "Есть надежда на резолюцию по механизму который, как бы мы бы хотели, заменил СМР", — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что параметры работы такого механизма прописаны в российском проекте резолюции, который не был принят СБ в прошлый четверг. По его словам, миссия должна работать согласно стандартам конвенцией о запрещении химического оружия, соблюдать сохранность вещественных доказательств и проводить инспекции на месте инцидентов.

Ранее Швеция и Уругвай внесли в Совет Безопасности ООН новый проект резолюции по возобновлению деятельности СМР. Мандат СМР истек 17 ноября. Документ также обсуждался на встрече СБ. Перед началом заседания постпред Швеции при ООН Олоф Скуг сообщил, что Россия не поддерживает предложенный проект резолюции, но готова к дальнейшим дискуссиям по работе следователей в Сирии. На встрече также рассматривалось предложение Италии по отдельным административным мерам по СМР, но оно не было одобрено.

"Все члены СБ готовы к тому, чтобы был механизм по установлению ответственности за применение химического оружия", — заявил председатель СБ ООН в ноябре, постпред Италии при всемирной организации Себастьяно Карди по итогам закрытого заседания.

"Мы продолжим работать по этому вопросу", — отметил Карди.

За последний месяц Совбез ООН четыре раза проводил голосование по продлению сроков работы миссии. Россия 16 ноября, а до этого 24 октября заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Российский документ по СМР, также выставленный на голосование 16 ноября, не получил необходимого числа голосов. Япония 17 ноября выступила с инициативой о продлении работы СМР на 30 дней, проект резолюции был выставлен на голосование СБ за шесть часов до окончания мандата. Он получил 12 голосов "за", но Россия, как постоянный член СБ ООН, применила право вето.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>