Коалиция США готова помочь доставить гумпомощь в лагерь "Эр-Рукбан" в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) готова помочь в доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" на юге Сирии, однако не получила подтверждения от российской стороны, что власти Сирии готовы пропустить эту помощь, заявили РИА Новости в пресс-службе коалиции.
Ранее в понедельник Россия предложила командованию группировкой войск США в Эт-Танфе совместно обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи беженцам в лагере "Эр-Рукбан". До этого российские военные заявляли, что именно командование группировки США не обеспечило доступ представителям ООН и международных гуманитарных организаций в этот лагерь беженцев, гуманитарная ситуация в котором резко ухудшается.
"Мы недавно получили предложение от русских, и мы сообщили им, что поддержим соглашение под эгидой ООН, заключенное ранее в этом месяце в Аммане в Иордании, согласно которому сирийский режим (власти Сирии – ред.) поможет доставить конвой с гуманитарной помощи на границу 55-километровой зоны предотвращения конфликтов (вокруг Эр-Рукбана – ред.). Оттуда силы, поддерживаемые коалицией, сопроводят конвой в лагерь Рукбан", — заявил представитель коалиции.
"Однако мы пока не получили подтверждения от русских, что сирийский режим поможет доставить конвой с помощью на границу 55-километровой зоны", — сказал собеседник агентства.
В коалиции также вновь возложили ответственность на власти Сирии за то, что они "постоянно мешают" попыткам доставить гуманитарную помощь.
Лагерь "Эр-Рукбан" расположен внутри зоны, контролируемой группировкой вооруженных сил США. По данным гуманитарных агентств, в нем находится порядка 50 тысяч человек, гуманитарная помощь им не поступала с июля.
Как сообщали ранее в коалиции США, вокруг базы в Эт-Танфе действует согласованная с российскими военными 55-километровая зона предотвращения конфликтов, в которую не должны заходить сирийские правительственные силы и их союзники. В июне по этой причине в районе Эт-Танфа произошли столкновения коалиции и проправительственных сил.
*Запрещенные в России террористические организации
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