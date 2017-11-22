Коалиция США готова помочь доставить гумпомощь в лагерь "Эр-Рукбан" в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) готова помочь в доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" на юге Сирии, однако не получила подтверждения от российской стороны, что власти Сирии готовы пропустить эту помощь, заявили РИА Новости в пресс-службе коалиции.

Ранее в понедельник Россия предложила командованию группировкой войск США в Эт-Танфе совместно обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи беженцам в лагере "Эр-Рукбан". До этого российские военные заявляли, что именно командование группировки США не обеспечило доступ представителям ООН и международных гуманитарных организаций в этот лагерь беженцев, гуманитарная ситуация в котором резко ухудшается.

"Мы недавно получили предложение от русских, и мы сообщили им, что поддержим соглашение под эгидой ООН, заключенное ранее в этом месяце в Аммане в Иордании, согласно которому сирийский режим (власти Сирии – ред.) поможет доставить конвой с гуманитарной помощи на границу 55-километровой зоны предотвращения конфликтов (вокруг Эр-Рукбана – ред.). Оттуда силы, поддерживаемые коалицией, сопроводят конвой в лагерь Рукбан", — заявил представитель коалиции.

"Однако мы пока не получили подтверждения от русских, что сирийский режим поможет доставить конвой с помощью на границу 55-километровой зоны", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что коалиция находится в "постоянном контакте" с ООН по поводу гуманитарной ситуации в Сирии и, в частности, по ситуации в лагере Эр-Рукбан. При этом там затруднились сказать, какая обстановка складывается в лагере беженцев на данный момент, поскольку "на земле" в Сирии присутствует ограниченное количество представителей коалиции – около 510 человек.

В коалиции также вновь возложили ответственность на власти Сирии за то, что они "постоянно мешают" попыткам доставить гуманитарную помощь.

Лагерь "Эр-Рукбан" расположен внутри зоны, контролируемой группировкой вооруженных сил США. По данным гуманитарных агентств, в нем находится порядка 50 тысяч человек, гуманитарная помощь им не поступала с июля.

Российский Центр примирения враждующих сторон в САР заявил 6 ноября, что данный вопрос обсуждается в ходе трехстороннего механизма России, ООН и Дамаска.

Как сообщали ранее в коалиции США, вокруг базы в Эт-Танфе действует согласованная с российскими военными 55-километровая зона предотвращения конфликтов, в которую не должны заходить сирийские правительственные силы и их союзники. В июне по этой причине в районе Эт-Танфа произошли столкновения коалиции и проправительственных сил.

*Запрещенные в России террористические организации

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >