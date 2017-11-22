Путин рассказал о переговорах с Роухани и Эрдоганом по Сирии

Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с главами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани обстоятельно обсуждались основные аспекты урегулирования ситуации в Сирии.

"Только что мы с президентом Ирана господином Роухани и президентом Турции господином Эрдоганом завершили весьма обстоятельные переговоры по Сирии, которые прошли в конструктивном и деловом ключе. Предметно обсудили основные аспекты сирийского урегулирования, договорились и впредь прилагать активные усилия для решения главной задачи — установления мира и стабильности в этой стране, сохранения ее суверенитета, единства и территориальной целостности", — сказал Путин по итогам трехсторонней встречи.

Он добавил, что на встрече лидеры констатировали существенные успехи совместной борьбы с терроризмом.

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