Встреча в Сочи важна, чтобы остановить кровопролитие в САР, заявил Эрдоган

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что трехсторонняя встреча лидеров РФ, Ирана и Турции по урегулированию в Сирии важна, чтобы остановить кровопролитие в этой стране.

"Данный тройственный саммит имеет большое значение относительно того, чтобы окончательно остановить кровопролитие, а также покончить с трагедией, которая на протяжении долгих лет продолжается", — сказал Эрдоган на встрече трех лидеров в Сочи.

По его словам, весь мир стал свидетелем положительного шага, сделанного в результате трехстороннего взаимодействия РФ, Ирана, Турции по урегулированию в Сирии.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже семь раундов встреч. В столице Казахстана было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписан странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

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