СМИ: проект заявления встречи оппозиции в Эр-Рияде предполагает уход Асада

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Проект итогового заявления встречи сирийской оппозиции в Эр-Рияде предполагает уход президента Сирии Башара Асада в начале переходного периода в стране, передает телеканал Al-Arabiya.

Около 150 сирийских оппозиционеров — делегатов разных групп и платформ — принимают участие в начавшейся в среду в Эр-Рияде двухдневной конференции, по итогам которой, как ожидается, будет сформирована единая делегация оппозиции для переговоров в Женеве и принят согласованный документ для обсуждения с властями Сирии.

"Сирийская оппозиция в итоговом заявлении подтверждает, что Асад оставит власть в начале переходного периода", — передает телеканал.

В свою очередь телеканал Al-Jazeera сообщает, что проект итогового заявления конференции подчеркивает "обязательный" уход Асада в начале переходного периода. Также канал сообщает, что в проекте заявления говорится о формировании единой делегации оппозиции для переговоров с властями Сирии без предварительных условий.

Открытие встречи сирийской оппозиции в Эр-Рияде прошло в среду при участии делегации РФ во главе со специальным представителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым. На конференции присутствует спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Первая встреча платформ сирийской оппозиции прошла в столице Саудовской Аравии 21-22 августа, но ее участникам не удалось договориться о создании общей делегации и общем видении для участия в переговорах под эгидой ООН по урегулированию в Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>