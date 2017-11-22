Путин предложил разработать комплексную программу возрождения Сирии

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с лидерами Турции и Ирана в Сочи предложил разработать комплексную программу возрождения Сирии.

Российский лидер объяснил инициативу "колоссальным масштабом разрушений" в республике. Он отметил, что режим прекращения боевых действий в Сирии соблюдается, зоны деэскалации функционируют и "сотни тысяч беженцев возвращаются к своим очагам".

Путин констатировал, что масштабные боевые действия против боевиков в этой стране завершаются — удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата террористами, избежать гуманитарной катастрофы.

"По боевикам в Сирии нанесен решающий удар и появился реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне", — подчеркнул он.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что основа "Исламское государства"* разрушена, а остальные группировки близки к распаду, но нужно продолжать борьбу. Он также обвинил "некоторые державы" в поддержке терроризма ради "недальновидных целей".

Путин предложил лидерам обсудить конгресс национального диалога по Сирии, который пройдет в Сочи. "Сирийскому народу предстоит самому определить свое будущее, согласовать принципы государственного устройства. Очевидно, что процесс реформирования будет непростым, потребует компромиссов и уступок со стороны всех его участников, включая, разумеется, и правительство Сирии", — заявил президент.

Российский лидер убежден, что успех преобразования будет зависеть и от решения социально-экономических проблем в Сирии, восстановления промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, систем здравоохранения и образования. Не менее важное значение имеет гуманитарный аспект, включая адресную помощь населению, разминирование освобожденных территорий, содействие в возвращении беженцев.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.