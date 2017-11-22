Путин заявил о завершении масштабных боевых действий в Сирии

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Масштабные боевые действия против террористов в Сирии завершаются, удалось предотвратить распад страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами Турции и Ирана в Сочи.

"Масштабные боевые действия против террористических бандформирований в Сирии завершаются. Отмечу, что благодаря усилиям России, Ирана и Турции удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы", — заявил Путин на встрече с Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

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