Российская делегация приняла участие в открытии конференции оппозиции Сирии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Делегация РФ во главе со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым приняла участие в открытии конференции сирийской оппозиции в Эр-Рияде, сообщил представитель Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции.

Около 150 сирийских оппозиционеров — делегатов разных групп и платформ — принимают участие в двухдневной конференции, по итогам которой, как ожидается, будет сформирована единая делегация оппозиции, а также принят согласованный документ для обсуждения с представителями правительства Сирии на переговорах в Женеве 28 ноября. На конференции присутствует спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Должен сообщить, что российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым приняла участие в открытии конференции Эр-Рияд-2", — сообщил представитель ВКП журналистам.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом САР Башаром Асадом заявил во вторник, что его спецпредставитель Александр Лаврентьев будет присутствовать на встрече сирийской оппозиции в Эр-Рияде.

Первая встреча разных платформ сирийской оппозиции прошла в столице Саудовской Аравии 21-22 августа, но ее представителям не удалось договориться о создании общей делегации для участия в переговорах под эгидой ООН, а также выработать общую позицию по урегулированию в Сирии.

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