В Эр-Рияде прокомментировали встречу сирийской оппозиции

ДУБАЙ, 22 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия поддерживает справедливое решение конфликта в Сирии, встреча групп сирийской оппозиции проходит в Эр-Рияде в условиях международного консенсуса о необходимости политического урегулирования, заявил в среду на открытии конференции представителей оппозиции САР министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

Около 150 сирийских оппозиционеров — делегатов различных групп и платформ — принимают участие в двухдневной конференции, по итогам которой, как ожидается, будет сформирована единая делегация оппозиции, а также принят согласованный документ для обсуждения с представителями правительства САР на переговорах в Женеве 28 ноября. На конференции присутствует спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Саудовская Аравия, как и раньше, будет стоять на стороне дружественного сирийского народа и выступает в поддержку справедливого решения сирийского конфликта", — сказал аль-Джубейр, чье выступление приводит МИД королевства в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Он отметил, что неизменным условием для разрешения сирийского кризиса остается соблюдение резолюции СБ ООН 2254 и выводов конференции "Женева-1". Глава МИД Саудовской Аравии указал, что "встреча оппозиции проходит в условиях международного консенсуса о необходимости политического урегулирования в Сирии" и "откроет новые горизонты для решения сирийского кризиса".

В свою очередь спецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура призвал оппозицию сформировать единую делегацию, которая включала бы всех представителей сирийского народа.

Первая встреча разных платформ сирийской оппозиции прошла в столице Саудовской Аравии 21-22 августа, но ее представителям не удалось договориться о создании общей делегации для участия в переговорах под эгидой ООН, а также выработать общую позицию по урегулированию в Сирии.

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