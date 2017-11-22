СМИ сообщили о встрече сирийской оппозиции в Эр-Рияде

ДУБАЙ, 22 ноя — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии пригласили 140 сирийских оппозиционеров из разных платформ, течений, вооруженных группировок для участия в объединительной конференции оппозиции в Эр-Рияде, которая началась в среду, сообщил саудовский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

Сирийские оппозиционеры собрались на двухдневную встречу в Саудовской Аравии, чтобы попытаться выработать единую позицию и сформировать делегацию, которая примет участие в запланированных на конец ноября переговорах с властями Сирии в Женеве.

По информации телеканала, более 20 человек представляют на встрече Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС) и военное крыло оппозиции, от платформы сирийской оппозиции "Москва" в переговорах участвуют восемь человек, от "Каира" — десять, еще 75 человек не входят ни в какие движения и группировки.

Как сообщил межарабской газете "Аль-Хайят" представитель платформы "Каир" Фарес аль-Халиди, участники встречи попытаются выработать документ, который будет содержать принципы политического урегулирования в Сирии в переходный период, в частности, там будет обозначена единая позиция оппозиции относительно судьбы президента Сирии Башара Асада.

До созыва конференции оппозиции координатор Высшего комитета по переговорам Рияд Хиджаб и группа других оппозиционеров, входивших в комитет, подали в отставку, после чего в СМИ появилась информация, что конференция будет отменена.

Первая встреча разных платформ сирийской оппозиции прошла в столице Саудовской Аравии 21-22 августа, но ее представителям не удалось договориться о создании общей делегации для участия в переговорах под эгидой ООН, а также выработать общую позицию по урегулированию в Сирии.