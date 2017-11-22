Нетаньяху заявил, что попытки Ирана закрепиться в Сирии неприемлемы

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обозначил неприемлемость попыток Ирана закрепиться в Сирии, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь главы правительства.

Беседа, в центре которой была сирийская проблематика, состоялась накануне после встречи Путина с президентом САР Башаром Асадом и в преддверии проводимого в Сочи трехстороннего саммита с участием лидеров Ирана и Турции.

"Премьер-министр стоял на своей позиции в отношении интересов безопасности Израиля и неприятия закрепления иранских сил в Сирии", — сказала собеседница агентства, добавив, что разговор продолжался около получаса.

Израиль обвиняет Иран в стремлении превратить Сирию во враждебный плацдарм с десятками тысяч бойцов из подконтрольных шиитских милиций, постоянными сухопутными, морскими и воздушными базами. В Иерусалиме обещают воспрепятствовать этому, в том числе, если необходимо, силовыми средствами.

Путин накануне провел телефонные беседы с лидерами ключевых стран Ближнего Востока, а также президентом США Дональдом Трампом.

Согласно сообщению кремлевской пресс-службы, он проинформировал Нетаньяху об итогах переговоров с Асадом и целях "трехстороннего саммита стран-гарантов астанинского процесса — России, Ирана и Турции", обсудил "перспективы развития ситуации в ближневосточном регионе, прежде всего, в контексте завершающего этапа борьбы с международным терроризмом в Сирии". Одной из тем разговора стали "практические вопросы, связанные с ситуацией в южной зоне деэскалации на территории Сирии" — по соседству с контролируемой Израилем частью Голанских высот.

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