В Госдепе возложили на Россию ответственность за помощь Сирии

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. США считают, что Россия несет ответственность за попытки помочь Сирии, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Я думаю, все видели фотографию, как (президент России Владимир) Путин обнимает (президента Сирии Башара) Асада (во время встречи в Сочи 20 ноя). И вы знаете, как мы относимся к атакам с применением химического оружия. Я думаю, эта фотография свидетельствует о том, что Россия несет определенную ответственность за попытки помочь Сирии", — сказала Науэрт на брифинге.

Она также упомянула об ответственности России за оказание давления на сирийское правительство с тем, чтобы подобные атаки "больше не повторились".

Науэрт также подчеркнула, что США поддерживают женевские переговоры по Сирии.

Представитель госдепартамента подтвердила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон присутствовал при разговоре президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, однако не предоставила деталей.

США ранее заявляли об ответственности Асада за химические атаки в Хан-Шейхуне. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.