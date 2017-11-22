В Госдепе возложили на Россию ответственность за помощь Сирии

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. США считают, что Россия несет ответственность за попытки помочь Сирии, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Она также упомянула об ответственности России за оказание давления на сирийское правительство с тем, чтобы подобные атаки "больше не повторились".
Науэрт также подчеркнула, что США поддерживают женевские переговоры по Сирии.
США ранее заявляли об ответственности Асада за химические атаки в Хан-Шейхуне. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
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