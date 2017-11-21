Комитет "Эр-Рияд-2" не согласовал заявление из-за разногласий по Асаду

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Подготовительный комитет конференции сирийской оппозиции "Эр-Рияд-2" до сих пор не смог достичь согласия касательно заявления конференции из-за разногласий относительно роли президента Сирии Башара Асада в будущем страны, заявил РИА Новости представитель платформы "Москва" сирийской оппозиции Нимруд Сулейман.

В Эр-Рияде 22-24 ноября планируется собрание групп и платформ сирийской оппозиции, на котором, как ожидается, будет создана единая делегация для участия в восьмом раунде межсирийских переговоров в Женеве.

"До сих пор нет согласия в подготовительном комитете, там разошлись во мнениях, есть те, кто говорит, что придут без предварительных условий насчет Асада, однако (для них) необходимо, чтобы его не было в будущем Сирии… До сих пор не вышло заявление от подготовительного комитета", — заявил Сулейман.

Накануне конференции в Эр-Рияде член Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии Наасан Ага подал в отставку со своего поста. В отставку вместе с Агой подали несколько членов ВКП, в том числе координатор Рияд Хиджаб.

На первом съезде трех платформ сирийской оппозиции (каирской, московской и эр-риядской) в Эр-Рияде в августе оппозиция не смогла создать единую делегацию перед седьмым раундом межсирийских переговоров в Женеве.

В октябре высший комитет по переговорам заявил, что готов к расширению представительства оппозиции на переговорах по урегулированию в Сирии, в частности, в комитете намерены добиться большего участия внутренней оппозиции и женщин. Ранее другой оппозиционный блок "Завтра Сирии" заявил, что ожидает от встречи группировок сирийской оппозиции в Эр-Рияде создания нового переговорного органа, который заменит нынешние — Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) и ВКП.

Встречу оппозиции в Эр-Рияде планирует посетить спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура перед началом межсирийских переговоров в Женеве, которые стартуют 28 ноября. Де Мистура рассчитывает, что в ходе него начнется прямой диалог между делегациями правительства Сирии и оппозиции.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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