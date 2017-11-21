Париж надеется, что сирийская оппозиция объединится на встрече в Эр-Рияде

ПАРИЖ, 21 ноя — РИА Новости. Французские власти надеются, что представителям сирийской оппозиции удастся объединиться на встрече в Эр-Рияде, чтобы затем принять участие в женевских переговорах по урегулированию в Сирии, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

Встреча различных групп и платформ сирийской оппозиции должна пройти в Эр-Рияде 22-24 ноября.

"Мы надеемся, что встреча, которая начнется завтра в Эр-Рияде, позволит оппозиции реорганизоваться на единой, заслуживающей доверия, прагматичной основе, чтобы в наилучших условиях принять участие в переговорах в Женеве", — сказала она.

Представитель МИД отметила, что Париж принял к сведению решение Рияда Хиджаба об уходе с должности координатора Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции. По ее словам, Париж приветствовал усилия Хиджаба на этом посту.

Ранее сообщалось, что один из лидеров сирийской оппозиции, бывший глава правительства этой страны Рияд Хиджаб подал в отставку с поста координатора Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции.

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