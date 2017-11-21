Париж надеется, что сирийская оппозиция объединится на встрече в Эр-Рияде

ПАРИЖ, 21 ноя — РИА Новости. Французские власти надеются, что представителям сирийской оппозиции удастся объединиться на встрече в Эр-Рияде, чтобы затем принять участие в женевских переговорах по урегулированию в Сирии, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.
Встреча различных групп и платформ сирийской оппозиции должна пройти в Эр-Рияде 22-24 ноября.
"Мы надеемся, что встреча, которая начнется завтра в Эр-Рияде, позволит оппозиции реорганизоваться на единой, заслуживающей доверия, прагматичной основе, чтобы в наилучших условиях принять участие в переговорах в Женеве", — сказала она.
Ранее сообщалось, что один из лидеров сирийской оппозиции, бывший глава правительства этой страны Рияд Хиджаб подал в отставку с поста координатора Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции.
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