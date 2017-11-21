БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя — РИА Новости. Российское оружие доказало свою эффективность в боевых условиях в ходе операции против террористов в Сирии, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что многие из образцов вооружения прошли проверку на эффективность в ходе боевых действий против террористов в Сирийской арабской республике", — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Работа в боевых условиях подтвердила высокие характеристики российского оружия. Его традиционные преимущества – это простота в эксплуатации и надежность применения", — отметил глава государства.

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