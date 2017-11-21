Под контролем правительства Сирии более 98% территории страны, заявил Путин

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя – РИА Новости. Более 98% территории Сирии находится под контролем правительства, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своими чешским коллегой.
Президент Чехии Милош Земан начал переговоры с президентом России на русском языке.
"Вчера вы встретились с президентом (САР Башаром) Асадом, вы победили в Сирии — потому что он владеет практически всей территорией Сирии, за исключением некоторых небольших частей", — сказал Земан.
Он отметил, что подробно расскажет обо всем в ходе переговоров.
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