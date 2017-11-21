Под контролем правительства Сирии более 98% территории страны, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя – РИА Новости. Более 98% территории Сирии находится под контролем правительства, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своими чешским коллегой.

Президент Чехии Милош Земан начал переговоры с президентом России на русском языке.

"Вчера вы встретились с президентом (САР Башаром) Асадом, вы победили в Сирии — потому что он владеет практически всей территорией Сирии, за исключением некоторых небольших частей", — сказал Земан.

"Господин президент, да, вы правы, действительно, под контролем правительственных войск Сирии находится уже сегодня более 98% территории, очаги сопротивления террористов еще имеются, но они быстро тают под ударами наших военно-космических сил и сирийских союзников", — сказал Путин.

Он отметил, что подробно расскажет обо всем в ходе переговоров.

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