Песков рассказал, что Путин и Асад обсуждали на переговорах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, обсуждал ли российский лидер Владимир Путин с главой Сирии Башаром Асадом его уход, заявил, что речь шла о возможных вариантах политического урегулирования в Сирии.

"Возможные варианты политического урегулирования затрагивались", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, не пытался ли Путин побудить Асада пойти на какие-либо уступки оппозиции в интересах достижения политического урегулирования на долгосрочной основе, Песков сказал: "Политическое урегулирование в Сирии возможно только в максимально инклюзивном формате, то есть с участием всех заинтересованных сторон в самой Сирии. Оно может быть достигнуто только участниками самой политической ситуации в Сирии и только на основе взаимного консенсуса, то есть взаимных уступок и договоренностей".

Президент Сирии побывал накануне в России с однодневным визитом: он провел переговоры с Путиным, а также встретился с руководством Минобороны и Генштаба ВС РФ. Лидеры двух стран констатировали скорый разгром террористов в Сирии, а также обсудили принципы проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Визит Асада в Россию и переговоры с Путиным продолжались в общей сложности четыре часа.

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