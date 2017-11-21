Башар Асад подарил Путину картину, сообщил Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в ходе своего визита в Сочи подарил президенту РФ Владимиру Путину картину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин в понедельник в Сочи встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, стороны обсудили борьбу с терроризмом и политическое урегулирование конфликта в САР.

"Нет, не могу, это подарок Асада. Он подарил Путину картину", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, мог бы он поподробнее рассказать, что за картину подарил Асад.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>