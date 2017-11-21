Асад рассказал Путину о возвращении беженцев в Сирию, сообщил Песков

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным констатировал, что начался процесс возвращения беженцев в республику, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Асад говорил, что начался процесс возвращения беженцев, то есть тех сирийцев и разных национальностей, и разных вероисповеданий, которые покинули свои места в связи с боевыми действиями, они начали возвращаться домой", — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что данный факт вызывает удовлетворение у всех сторон, что отметили в своем общении Путин и Асад.

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