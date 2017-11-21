МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с сирийским лидером Башаром Асадом в преддверии трехсторонней встречи глав России, Турции и Ирана, чтобы быть уверенным, что все достигнутые договоренности будут выполнены, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В ходе согласования встречи "тройки", которая завтра состоится, имеется в виду встреча глав государств России, Ирана и Турции, Путин заверил своих собеседников, что с нашей стороны, со стороны России, будет проведена соответствующая работа с сирийским руководством. Чтобы подготовить почву для тех пониманий, которые могут быть достигнуты завтра в Сочи. И чтобы быть уверенными, что подобные договоренности, которые могут быть завтра достигнуты, могут быть жизнеспособными, и чтобы они не подвисали в воздухе", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что именно с этой целью Путин принял Асада в Сочи в понедельник.

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