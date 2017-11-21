Главы генштабов России, Ирана и Турции усилят координацию в Сирии

СОЧИ, 21 ноя — РИА Новости. Начальники генштабов Вооруженных сил РФ, Ирана и Турции договорились о мерах по повышению уровня координации в зоне деэскалации "Идлиб", а также разработали конкретные шаги по завершению ликвидации оставшихся отрядов ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"* на территории Сирии, сообщили журналистам в Минобороны по итогам трехсторонней встречи.

Трехсторонняя встреча начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальниками генштабов вооруженных сил Турции и Ирана — Хулуси Акаром и Мохаммадом Багери — состоялась в Сочи.

Как рассказали в Минобороны, в ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, наметили дальнейшие шаги по уничтожению террористических формирований, обеспечению безопасности в зонах деэскалации, а также по содействию переходу к процессу политического урегулирования".

"Достигнуты договоренности по повышению уровня координации в зоне деэскалации "Идлиб", а также конкретные меры по завершению ликвидации оставшихся отрядов ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусры"* на территории Сирийской Арабской Республики", — сказали в военном ведомстве.