Военное присутствие России в Сирии останется надолго, считает эксперт

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия оставит в Сирии авиагруппировку и военных советников, такой формат военного присутствия гарантирует начало и непрерывность политического процесса мирного урегулирования в САР, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи. По итогам встречи глава российского государства заявил, что "окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии" будет поставлена "в самое ближайшее время".

"У России имеется на авиабазе Хмеймим авиагруппа, и, соответственно, она там остается, и советники наши также остаются. У нас там постоянная авиабаза, мы не должны оттуда уходить. Имеющаяся в Сирии группировка ВКС самодостаточна и вполне позволяет обеспечить — в том числе и при необходимости — какие-либо военные меры, если мирный процесс будет нарушаться. Россия в Сирии остается надолго, у нас там две военные базы – авиационная и военно-морская, которая будет создана на основе пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе ", — сказал Коротченко РИА Новости.

Эксперт отметил важность вовлечения умеренной оппозиции в процесс мирного урегулирования и интеграцию ее в будущую структуру власти. Кроме того, Коротченко не исключил возможности привлечения средств соседей САР по региону для восстановления страны.

"Тут будут важны и усилия тех государств, которые будут поддерживать восстановление экономики и инфраструктуры. Полагаю, Россия ведет сейчас такие переговоры с рядом стран региона, которые могли бы подключиться к экономическим программам в качестве финансовых доноров", — добавил эксперт.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по помощи Сирии, продолжала наносить авиаудары по террористам, в том числе с базы Хмеймим.

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