В Генштабе заявили о необходимости закрепления военных успехов в Сирии

СОЧИ, 21 ноя – РИА Новости. Перед началом процесса постконфликтного урегулирования в Сирии необходимо закрепить достигнутые военные результаты и не допустить возвращения террористов в страну, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Багери.

По словам Герасимова, "Россия и Иран немало сделали для урегулирования сирийского кризиса".

"Благодаря нашим совместным усилиям завершается уничтожение террористов на востоке Сирии в районе Абу-Кемаль и взятие под контроль сирийско-иракской границы", — сказал начальник российского Генштаба.

"Полное уничтожение бандформирований, которое является вопросом времени, позволит нам перейти к постконфликтному урегулированию. Но до этого необходимо закрепить достигнутые военные результаты и гарантированно не допустить возвращения террористов в Сирию", — подчеркнул он.

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