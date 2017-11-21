Переговоры Путина и Асада: террористы почти побеждены, время для диалога

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад накануне посетил с однодневным визитом Россию: на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и руководством министерства обороны и Генштаба ВС РФ он поблагодарил их за "спасение Сирии" и подтвердил свою приверженность диалогу со всеми оппозиционными силами, которые заинтересованы в политическом урегулировании конфликта.
Визит Асада в Сочи прошел всего за два дня до проведения там трехстороннего саммита России, Турции и Ирана на высшем уровне по урегулированию сирийского кризиса.
С террористами скоро будет покончено
"Благодаря астанинскому процессу, нам удалось создать зоны деэскалации, а это, в свою очередь, позволило начать практически впервые настоящий, глубокий диалог с оппозицией", — отметил российский президент.
В ответ сирийский лидер сказал, что народ его страны никогда не забудет, что Россия сделала для сохранения Сирии.
Путин подчеркнул, что для стабилизации ситуации в Сирии было сделано многое. "Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии, хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать", — предупредил российский президент.
Кроме того, во вторник президент Ирана Хасан Роухани объявил о победе над террористами "Исламского государства"* в Сирии и Ираке.
Не оглядываясь назад
"Мы не хотим оглядываться назад. Всех, кто действительно заинтересован в политическом урегулировании, мы приветствуем, мы готовы вести с ними диалог", — сказал Асад.
При этом он особо подчеркнул, что рассчитывает на Москву в вопросе предотвращения вмешательства других стран в дела Сирии. "Мы рассчитываем на поддержку России в том, чтобы обеспечить невмешательство внешних игроков в политический процесс и чтобы с внешней стороны оказывалась лишь поддержка процессу, который будут вести сами сирийцы", — сказал Асад.
Конгресс национального диалога Сирии
Эта же тема поднималась и во время встречи Путина и Асада накануне в Сочи. Как заявил российский лидер, необходимо обсудить принципы организации политического процесса, проведение Конгресса нацдиалога Сирии, который поддержал сирийский президент. В ответ Асад подчеркнул, что операция ВКС РФ в Сирии "позволила продвигать политическое урегулирование".
Ожидается, что на конгрессе будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.
В понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что вопрос приглашения курдов на конгресс будет обсуждаться на трехстороннем саммите РФ-Иран-Турция в среду в Сочи, возможная дата проведения конгресса пока не определена.
Региональные партнеры
"Послезавтра здесь, в Сочи намечена встреча с моими коллегами — президентом Турции и президентом Ирана. И мы договаривались, что мы с вами тоже проведем дополнительные консультации в ходе нашей личной встречи. Самый главный вопрос, конечно, это вопрос последующего после разгрома террористов мирного политического урегулирования, долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии. Кроме перечисленных партнеров, вы знаете, мы активно работаем и с другими странами: Ираком, Соединенными Штатами Америки, Египтом, Саудовской Аравией, Иорданией. И мы находимся с этими партнерами в постоянном контакте", — сказал Путин на переговорах с Асадом.
"Вы знаете, что 22-23 ноября в Эр-Рияде должна состояться встреча так называемой эр-риядской группы оппозиции. И наш представитель, господин Лаврентьев как мой спецпредставитель будет присутствовать на открытии, на закрытии и поучаствует в пресс-конференции", — сказал президент России.
Колоссальный прорыв
"Наверное, они (президенты РФ и Сирии — ред.) вопрос о завершении обсудили и некоторую финишную черту подвели. Но пока террористы находятся на территории САР. Наверное, не ставится вопрос о прекращении военных действий", — сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что этот процесс все равно близится к своему завершению. "И этот вопрос совершенно короткого отрезка времени, когда этот процесс будет завершен и САР будет очищена от террористов", — добавил Красов.
Он отметил необходимость запуска процесса политического урегулирования, чтобы САР как можно быстрее вернулась в мирное время.
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил "очень серьезный" процесс подвижек со стороны Асада, "понимающего, что необходимы уступки" во взаимодействии с различными внутренними силами в Сирии, иначе "он может потерять все".
Клинцевич обратил внимание на заявление Асада, назвавшего Россию основным гарантом внешнего невмешательства в дела Сирии. "Предстоит тяжелая работа, поскольку Сирия напичкана агентами влияния и деньгами на их деятельность, но она будет сделана", — подчеркнул он.
Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.
В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе из Сирии большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по помощи Сирии, продолжала наносить авиаудары по террористам, в том числе с базы Хмеймим.
Операция ВКС РФ в Сирии продолжалась чуть более двух лет: 25 месяцев и 22 дня.
Непростая фаза политурегулирования
В настоящий момент в Сирии наступает непростая стадия политического урегулирования, которая будет требовать больше не военных действий, а решительных политических усилий, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин.
"Это тоже будет борьба, естественно. Этот визит показал, что сирийцы во главе с президентом Башаром Асадом готовы идти на политическое урегулирование", — сказал он, добавив, что "недруги" Сирии при этом всегда заявляли, что Дамаск не готов к такому шагу.
"Мне кажется, что касается полного вывода ВКС РФ, до конца, было бы хорошо до конца года довести цели операции, чтобы никогда исламисты не подняли головы", — сказал собеседник агентства. При этом Зинин отметил, что важно обеспечить гарантии невторжения внешних игроков в Сирию. Еще одной проблемой он назвалумение террористов "мимикрировать" и подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. По словам эксперта, именно военные на основе разведданных и анализа будут решать этот вопрос.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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