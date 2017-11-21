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Война в Сирии
Война в Сирии

Переговоры Путина и Асада: террористы почти побеждены, время для диалога

11:1321.11.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречиПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад накануне посетил с однодневным визитом Россию: на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и руководством министерства обороны и Генштаба ВС РФ он поблагодарил их за "спасение Сирии" и подтвердил свою приверженность диалогу со всеми оппозиционными силами, которые заинтересованы в политическом урегулировании конфликта.

Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин в Сочи встретился с Асадом
Это второй визит сирийского президента в Россию за последние два года и одна из его немногих зарубежных поездок с начала разразившегося в стране в 2011 году кризиса. Как и в прошлый раз, о визите Асада в Сочи стало известно только на следующий день после того, как состоялись переговоры. Аналогичным образом Кремль поступил и в октябре 2015 года, когда Асад впервые после начала гражданской войны в Сирии приехал в Москву на переговоры с Путиным. Если тогда стороны обсуждали в основном вопросы, связанные с продолжением операции ВКС РФ и сирийской армии, то на вчерашних переговорах в Сочи лидеры двух стран уже смогли констатировать скорый разгром террористов и необходимость перехода к политическому процессу. Переговоры в Сочи продолжались четыре часа, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Визит Асада в Сочи прошел всего за два дня до проведения там трехстороннего саммита России, Турции и Ирана на высшем уровне по урегулированию сирийского кризиса.

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

С террористами скоро будет покончено 

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ у Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Два года русского оружия в Сирии
Путин, открывая встречу с Асадом, выразил надежду, что в самое ближайшее время будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии. После чего необходимо будет переходить к политическому урегулированию ситуации.

"Благодаря астанинскому процессу, нам удалось создать зоны деэскалации, а это, в свою очередь, позволило начать практически впервые настоящий, глубокий диалог с оппозицией", — отметил российский президент.

В ответ сирийский лидер сказал, что народ его страны никогда не забудет, что Россия сделала для сохранения Сирии.

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© РИА Новости
Асад поблагодарил россиян за помощь Сирии на встрече с Путиным в Сочи

Транспортировка пострадавшего во время химической атаки в Хан-Шейхуне в госпиталь города Рейханлы, Турция
© AP Photo
Фейковая дипломатия: почему Россия "убила" расследование химоружия в Сирии
"Прежде всего, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы передать вам, уважаемый господин президент, поздравления и благодарность сирийского народа за то, что нам удалось отстоять территориальную целостность и независимость нашей страны", — отметил Асад.

Путин подчеркнул, что для стабилизации ситуации в Сирии было сделано многое. "Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии, хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать", — предупредил российский президент.

Кроме того, во вторник президент Ирана Хасан Роухани объявил о победе над террористами "Исламского государства"* в Сирии и Ираке.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Не оглядываясь назад

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Мнение: миссия ОЗХО работала в Сирии под заранее подготовленный результат
Помимо обсуждения вопросов военной операции, стороны затронули на переговорах и перспективы политического урегулирования кризиса. Башар Асад подтвердил Путину свою готовность вести диалог со всеми оппозиционными группами, которые заинтересованы в урегулировании конфликта.

"Мы не хотим оглядываться назад. Всех, кто действительно заинтересован в политическом урегулировании, мы приветствуем, мы готовы вести с ними диалог", — сказал Асад.

При этом он особо подчеркнул, что рассчитывает на Москву в вопросе предотвращения вмешательства других стран в дела Сирии. "Мы рассчитываем на поддержку России в том, чтобы обеспечить невмешательство внешних игроков в политический процесс и чтобы с внешней стороны оказывалась лишь поддержка процессу, который будут вести сами сирийцы", — сказал Асад.

Бои за Дейр-эз-Зор
© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор

Конгресс национального диалога Сирии 

Танки сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Политолог: действия США затрудняют завершение войны в Сирии
Визит Асада прошел практически накануне другого мероприятия на высшем уровне, которое запланировано в Сочи: 22 ноября здесь пройдет трехсторонний саммит президентов Турции, Ирана и России. В Кремле заявляли, что в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате. Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявил, что основной темой будет, в частности, организация Конгресса национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил президент России.

Эта же тема поднималась и во время встречи Путина и Асада накануне в Сочи. Как заявил российский лидер, необходимо обсудить принципы организации политического процесса, проведение Конгресса нацдиалога Сирии, который поддержал сирийский президент. В ответ Асад подчеркнул, что операция ВКС РФ в Сирии "позволила продвигать политическое урегулирование".

Ожидается, что на конгрессе будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии

Дым после авиаудара сил коалиции в Ракке. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Несостоятельна: МИД России раскритиковал стратегию США по борьбе с ИГ*
Источники, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости в пятницу, что участники Конгресса национального диалога Сирии могут впервые собраться в Сочи в период со 2 по 4 декабря. Представитель оппозиционного сирийского демократического фронта Махмуд Мэрии также назвал 2 декабря как наиболее вероятную дату старта конгресса, однако указал, что до сих пор нет никакой конкретной информации. Собеседник агентства подтвердил участие в конгрессе демократического фронта от внутренней оппозиции, отметив, что всего ожидается от 1,2 до 1,5 тысячи представителей от национальной внутренней и внешней оппозиции и от правительства.

В понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что вопрос приглашения курдов на конгресс будет обсуждаться на трехстороннем саммите РФ-Иран-Турция в среду в Сочи, возможная дата проведения конгресса пока не определена.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 21 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 21 ноября 2017

Региональные партнеры 

Военные США занимают позиции возле деревни Дарбасия, Сирия
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Политолог: США "не справились" на Ближнем Востоке
К переговорам в трехстороннем формате Россия, очевидно, готовится ответственно. Путин проинформировал Асада, что во вторник проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран Ближнего Востока. Накануне он уже переговорил по телефону с эмиром Катара, обсудив с ним обстановку в Сирии, и проинформировал о ходе подготовки ко встрече в Сочи руководителей России, Ирана и Турции.

"Послезавтра здесь, в Сочи намечена встреча с моими коллегами — президентом Турции и президентом Ирана. И мы договаривались, что мы с вами тоже проведем дополнительные консультации в ходе нашей личной встречи. Самый главный вопрос, конечно, это вопрос последующего после разгрома террористов мирного политического урегулирования, долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии. Кроме перечисленных партнеров, вы знаете, мы активно работаем и с другими странами: Ираком, Соединенными Штатами Америки, Египтом, Саудовской Аравией, Иорданией. И мы находимся с этими партнерами в постоянном контакте", — сказал Путин на переговорах с Асадом.

Район Джафра в Дейр-эз-Зоре во время наступления сирийской армии и бойцов народного ополчения, 20 сентября
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Губернатор Дейр-эз-Зора благодарен Сирии и России за освобождение провинции
Кроме того, Путин заявил, что его спецпредставитель Александр Лаврентьев, который также возглавляет делегацию РФ на переговорах в Астане, будет присутствовать на встрече сирийской оппозиции в Эр-Рияде, на которую возлагают большие надежды по формированию единой делегации от оппозиции, которая могла бы вступить в прямые переговоры с правительством. До сих пор на женевской площадке присутствовали три платформы оппозиции Сирии — каирская, московская и эр-риядская. Урегулирование сирийского кризиса, помимо Астаны, обсуждается в Женеве, где 28 ноября должен начаться восьмой раунд межсирийских переговоров. Итоговая перед Женевой встреча различных групп и платформ сирийской оппозиции намечена на 22-24 ноября в Эр-Рияде.

"Вы знаете, что 22-23 ноября в Эр-Рияде должна состояться встреча так называемой эр-риядской группы оппозиции. И наш представитель, господин Лаврентьев как мой спецпредставитель будет присутствовать на открытии, на закрытии и поучаствует в пресс-конференции", — сказал президент России.

Колоссальный прорыв

Дым после авиаудара сил коалиции в Ракке. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Губернатор Дейр-эз-Зора: запад хочет захватить нефть САР, а не победить ИГ*
Российские парламентарии считают, что прозвучавшие на встрече Путина и Асада заявления свидетельствуют о "колоссальном" прорыве в деле политического урегулирования в САР и борьбы с терроризмом в стране, а завершение военной операции в Сирии — вопрос ближайшего времени.

"Наверное, они (президенты РФ и Сирии — ред.) вопрос о завершении обсудили и некоторую финишную черту подвели. Но пока террористы находятся на территории САР. Наверное, не ставится вопрос о прекращении военных действий", — сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что этот процесс все равно близится к своему завершению. "И этот вопрос совершенно короткого отрезка времени, когда этот процесс будет завершен и САР будет очищена от террористов", — добавил Красов.

Он отметил необходимость запуска процесса политического урегулирования, чтобы САР как можно быстрее вернулась в мирное время.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил "очень серьезный" процесс подвижек со стороны Асада, "понимающего, что необходимы уступки" во взаимодействии с различными внутренними силами в Сирии, иначе "он может потерять все".

Заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов. Архивное фото
© Фото : предоставлено МИД РФ
ИГ* и другие группировки до сих пор получают помощь извне, заявили в МИД РФ
"Это колоссальный прорыв в процессе военно-политической стабилизации обстановки в Сирии", — сказал сенатор.

Клинцевич обратил внимание на заявление Асада, назвавшего Россию основным гарантом внешнего невмешательства в дела Сирии. "Предстоит тяжелая работа, поскольку Сирия напичкана агентами влияния и деньгами на их деятельность, но она будет сделана", — подчеркнул он.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе из Сирии большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по помощи Сирии, продолжала наносить авиаудары по террористам, в том числе с базы Хмеймим.

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
© Фото : предоставлено МИД РФ
Олег Сыромолотов: стратегия США по борьбе с ИГ* полностью несостоятельна
По данным издания "Коммерсант", Москва рассматривала вариант сокращения российской группировки в Сирии, при этом предполагалось, что в стране останутся военная полиция, военные советники и силы, необходимые для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, прежде всего системы ПВО. В Кремле изданию сообщили, что подобные решения не анонсируются, а в Минобороны заявили, что таких планов нет.

Операция ВКС РФ в Сирии продолжалась чуть более двух лет: 25 месяцев и 22 дня.

Непростая фаза политурегулирования

В настоящий момент в Сирии наступает непростая стадия политического урегулирования, которая будет требовать больше не военных действий, а решительных политических усилий, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин.

"Это тоже будет борьба, естественно. Этот визит показал, что сирийцы во главе с президентом Башаром Асадом готовы идти на политическое урегулирование", — сказал он, добавив, что "недруги" Сирии при этом всегда заявляли, что Дамаск не готов к такому шагу.

"Мне кажется, что касается полного вывода ВКС РФ, до конца, было бы хорошо до конца года довести цели операции, чтобы никогда исламисты не подняли головы", — сказал собеседник агентства. При этом Зинин отметил, что важно обеспечить гарантии невторжения внешних игроков в Сирию. Еще одной проблемой он назвалумение террористов "мимикрировать" и подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. По словам эксперта, именно военные на основе разведданных и анализа будут решать этот вопрос.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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JagerHans Landa
Hans Landa, После окончания военной операции начнется операция по восстановлению Сирийского государства.
11:32
21.11.2017
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integral5
Башар напоминает мне Мистера Бина.
11:25
21.11.2017
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