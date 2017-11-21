Песков рассказал, сколько длились переговоры Путина и Асада

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Визит президента Сирии Башара Асада в Россию и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным продолжались в общей сложности четыре часа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Четыре часа", — сказал Песков, отвечая на вопрос о длительности визита и встречи Асада с Путиным.

Президент Сирии побывал накануне в России с однодневным визитом: он провел переговоры с Путиным, а также встретился с руководством Минобороны и Генштаба ВС РФ. Лидеры двух стран констатировали скорый разгром террористов в Сирии, а также обсудили принципы проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

О переговорах с Асадом пресс-служба президента РФ сообщила во вторник утром — на следующий день после того, как они состоялись. В последний раз президент Сирии приезжал в октябре 2015 года — после старта операции ВКС РФ в Сирии и впервые после начала гражданской войны. Летом 2016 года в СМИ появлялась информация о якобы тайном июньском визите Асада в Москву, но в Кремле эту информацию опровергли.

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