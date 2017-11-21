АСТАНА, 21 ноя – РИА Новости. Гражданка Казахстана и четверо ее несовершеннолетних детей, эвакуированные из Сирии в Грозный, вернулись в Казахстан, сообщил во вторник руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства республики Ануар Жайнаков.
В середине ноября в Грозный доставили самую многочисленную группу спасенных из горячих точек Сирии — 41 человека, среди которых 12 женщин. Среди прибывших были пять граждан Казахстана, двое — Узбекистана, остальные — россияне из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии. В пресс-службе МИД Казахстана уточняли, что среди эвакуированных — гражданка республики и ее дети, которые вскоре должны вернуться на родину.
"Женщина с детьми была доставлена в Казахстан на прошлой неделе", — сказал Жайнаков журналистам.
Он отметил, что содействие в этом оказали сотрудники посольства Казахстана в России.
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