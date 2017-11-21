Асад в разговоре с Путиным: нам удалось отстоять независимость Сирии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Операция ВКС РФ позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии, заявил президент САР Башар Асад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Очень рад встрече с Вами спустя два года и несколько недель после того, как Россия начала операцию, которая идет весьма успешно… Надо признать, что эта операция позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии. И тот процесс, который был запущен, – Россия способствовала его продвижению в различных направлениях, прежде всего, на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства", — сказал Асад.

"За этот период достигнуты большие успехи, как непосредственно на поле сражения, так и в политическом плане. Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее", — отметил Асад.

Президент САР также передал Путину благодарность сирийского народа. "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы передать Вам, уважаемый господин президент, поздравления и благодарность сирийского народа за то, что нам удалось отстоять территориальную целостность страны и независимость нашей страны", — добавил он.

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