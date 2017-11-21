"Двойные стандарты": США не осудили обстрелы российского посольства в Сирии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Вашингтон заблокировал в Совбезе ООН предложенное Москвой заявление после атаки на посольство России в Дамаске. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства при ООН Федор Стржижовский.

"Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске 20 ноября, был вновь заблокирован американской делегацией", — заявил представитель дипмиссии.

Также в пресс-службе постпредства подчеркнули, что это был не первый случай, когда лидеры "коалиции" проявляют двойные стандарты в отношении терактов, нацеленных на российские заграничные учреждения.

В дипмиссии добавили, что Россия останется приверженной борьбе с терроризмом в Сирии и будет продолжать содействовать установлению мира в стране.

Обстрел посольства

В понедельник российское посольство в Дамаске подверглось минометному обстрелу. Как рассказали в МИД России, выпущенные боевиками снаряды попали во внешнее ограждение дипломатического учреждения.

Обстрел велся с позиций террористов. Как рассказали российские дипломаты, в результате инцидента повреждения получили стены здания, линии электропередач и система водоснабжения.

Реакция МИД

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали обстрел посольства в Дамаске.

Дипведомство назвало атаку боевиков провокацией и заверило, что Россия не потеряет решимость завершить искоренение терроризма в Сирии. МИД решительно осудил теракт и напомнил, что Москва неоднократно привлекала внимание мирового сообщества к непрекращающимся обстрелам Дамаска, осуществляемым террористами.

"Мы уже отмечали, что в результате таких наглых действий экстремистов гибнут и получают увечья мирные жители — женщины, дети и старики. Указывали мы и на то, что мишенью целенаправленно становится российская дипмиссия", — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также выразили надежду, что у "столь активных на сирийском направлении западных коллег" России по Совету Безопасности ООН "хватит духа, чтобы не отмолчаться, а дать соответствующую публичную оценку инциденту, когда под угрозой оказались жизни российских дипломатов".

"Поощряют террористов"

Также в МИД напомнили о твердой позиции России по уничтожению террористического очага на территории Сирии и содействию восстановлению мира и безопасности в стране.

Ранее, второго августа, российское посольство в Дамаске также подверглось обстрелу. Два снаряда упали на территорию дипломатического учреждения, еще два разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра загранучреждения. Как отметили российские дипломаты, "по счастливой случайности обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб".

Однако Совбез ООН не осудил данный инцидент, что возмутило МИД России. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что такие действия только поощряют террористов к новым провокациям.

"Не хотелось бы, чтобы у этих варваров создавалось убеждение, что кто-то в Совете Безопасности с ними заодно", — говорилось в комментарии МИД.

"Безответственная позиция"

Российское посольство в Сирии подверглось минометному обстрелу и в конце июля. Тогда несколько снарядов упали на периметр дипломатического учреждения. Попытки обстрела посольства террористами были предприняты и 16 июля. Предположительно, выпущенные снаряды из контролируемого террористами "Хейат Тахрир Аш-Шам"* и "Фейлак Ар-Рахман" столичного района Джобар, разорвались недалеко дипучреждения.

После этих инцидентов заявление по обстрелу российского посольства в Сирии также было заблокировано в СБ ООН. Однако, как отметили в постпредстве России при международной организации, некоторые члены Совбеза не стали рассматривать проект, предложенный российской стороной, в связи с якобы отсутствием доказательной базы того, что обстрел был произведен террористами.

В Совбезе предложили убрать некоторые важные пункты проекта, поэтому российская сторона не стала продолжать дальнейшую работу над документом.

"К сожалению, несмотря на заверения этих сторон, что борьба с терроризмом является их приоритетом, они вновь и вновь пытаются защитить тех, кто, как они, вероятно, думают, могут помочь реализации деструктивных геополитических планов в Сирии", — подчеркнули в постпредстве.

Дипломаты также акцентировали свое внимание на том, что попытки обстрела российского дипучреждения стали частыми и призвали партнеров по Совету Безопасности ООН объединить усилия по борьбе с терроризмом.

В Госдуме не стали оставили без внимания подобные действия в СБ ООН. Депутат Сергей Железняк заявил, что блокировка в Совбезе ООН заявления по обстрелу российского посольства в Дамаске говорит о политике двойных стандартов, а также создает почву для новых террористических атак.

Депутат отметил, что Москва полностью уверена, что неоднократные обстрелы и атаки на российскую дипмиссию в Дамаске носят террористический характер и требуют соответствующей реакции международного сообщества. Подобную позицию Железняк назвал "безответственной и возмутительной".

Кроме того политик заявил, что Россия продолжит борьбу с терроризмом и его финансированием и будет настаивать на выполнении антитеррористических резолюций Совбеза ООН.