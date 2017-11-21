ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя – РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал увеличить бюджетные ассигнования на военные нужды в свете новых региональных реалий, включающих российское присутствие в Сирии и усиление Ирана, пишет газета "Гаарец".
"С тех пор, как было подписано это соглашение, произошли значительные перемены в регионе. Мы оказались в ситуации, когда есть трудности с обеспечением наших оборонных потребностей", — приводит газета слова министра, который встречался в понедельник с военными корреспондентами.
Либерман выделил три основных фактора, изменивших региональную ситуацию, уточняет издание.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Россия проводит в САР операцию против террористической группировки "Исламское государство"* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.
* Запрещенная в России террористическая организация
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>